HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Sumur Banten

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |09:56 WIB
<i>Breaking News</i>! Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Sumur Banten
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang daerah Sumur, Provinsi Banten, pada Minggu (24/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 09.05 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada di laut, atau tepatnya 100 kilometer barat daya Kecamatan Sumur, Banten. Sementara, kedalaman gempa berada di 10 km.

BACA JUGA:

Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Melonguane Sulut 

"#Gempa Mag:4.8, 24-Dec-2023 09:05:55WIB, Lok:7.18LS, 104.84BT (100 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
