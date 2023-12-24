Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Banteng Itu Makin Dicolek Tanduknya Makin Tajam

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |10:41 WIB
Ganjar Pranowo: Banteng Itu Makin Dicolek Tanduknya Makin Tajam
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyinggung soal masa jaya PDIP yang bisa saja berakhir dalam dua periode atau berkuasa selama 10 tahun, kemudian digantikan partai lain.

Menanggapi pernyataan tersebut, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pihaknya masih sangat menyakini bahwa partai berlogo banteng itu masih bisa berjaya.

"Kita masih percaya. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 (Februari 2024)," kata Ganjar usai blusukan di Pasar Notoharjo, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Ganjar mengungkap, hal itu bisa dilihat dari soliditas kader-kader partainya. Ia pun balik menyinggung, bahwa tanjung banteng akan semakin tajam jika dicolek.

"Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam," katanya.

Di sisi lain Ganjar menilai bahwa Bahlil adalah pribadi yang unik. Menurut Ganjar, Bahlil adaptif lantaran bisa memberikan dukungan ke berbagai pihak.

"Kalau pak Bahlil kan unik orangnya. Ya unik ya, orang yang adaptif, ke sana ke mari, biasa saja, saya kenal betul dengan pak Bahlil," ujarnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
