Yakin Ungguli Gibran Rakabuming di Solo, Ganjar Pranowo: Di Sini Banteng Kuat Sekali

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini bahwa Solo akan menjadi lumbung suara Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang, mengalahkan Wali Kotanya yang juga menjadi cawapres Gibran Rakabuming Raka.

"Oh iya (yakin Solo lumbung suara), kalau di sini yang banteng kuat sekali," kata Ganjar usai blusukan di Pasar Notoharjo, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Di sisi lain Ganjar pun mengakui bahwa terjadi kompetisi antara paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran, dengan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Untuk itu Ganjar mengajak semua kubu berkompetisi dengan baik tanpa saling menyakiti. Ganjar juga yakin dirinya dan pasangannya, Mahfud Md bisa unggul di Solo.

"Bahkan tadi malam bersama rakyat kita bertemu kita ngobrol bersama dan mereka mendorong kekuatan yang ada di masyarakat," katanya.

"Ya kawan-kawan sangat paham juga bahwa terjadi kompetisi di Solo Raya. Maka saya bilang oke kita kompetisi baik-baik saja tidak harus saling menyakiti, dan kawan-kawan pasti selalu berjuang. Mereka kalau dilihat banteng tangguh-tangguh di Solo Raya. Sangat solo raya luar biasa," sambungnya.

(Fakhrizal Fakhri )