HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Tungku Smelter di Morowali Meledak Tewaskan Belasan Orang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:33 WIB
<i>Breaking News</i>! Tungku Smelter di Morowali Meledak Tewaskan Belasan Orang
Ledakan tungku smelter di Morowali. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, meledak. Belasan orang dilaporkan tewas.

Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Morowali, Katsaing menyebutkan kejadian itu dilaporkan terjadi pukul 05.30 WIB. Ledakan itu mengakibatkan kebakaran hebat.

“Pada pukul 5.30 WIB, menurut kesaksian karyawan pero silicone PT ITSS sedang melakukan perbaikan tungku, dan melakukan pemasangan plat pada bagian tungku tersebut yang mengakibatkan ledakan sehingga membuat beberapa tabung oksigen di sekitaran area juga meledak," ujar Katsaing dalam keterangan tertulisnya yang diterima MNC Portal Indonesia, Minggu.

 BACA JUGA:

Katsaing menyebutkan akibat dari insiden ledakan itu, belasan orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk korban kritis, luka berat maupun luka ringan.

Halaman:
1 2
      
