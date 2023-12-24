Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Dinilai Sebagai Calon Pemimpin Peduli Penyandang Disabilitas

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:03 WIB
SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dianggap sebagai satu-satunya calon pemimpin yang peduli terhadap para penyandang disabilitas.

Hal itu diungkap salah satu Relawan Difabel Ganjar-Mahfud Solo Raya (Difagama Soraya). Menurutnya, Ganjar merupakan sosok yang dibutuhkan oleh teman-teman difabel.

"Hanya pak Ganjar yang peduli dengan penyandang cacat," teriak salah satu relawan Difagama Soloraya di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Minggu (24/12/2023).

Bahkan, capres yang didukung Partai Perindo itu mengaku sangat terharu ketika salah satu penyandang disabilitas berbisik kepadanya.

"Terima kasih pak selalu membersamai kami," kata Ganjar menirukan kalimat penyandang disabilitas.

Diketahui, usai meresmikan Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud Kecamatan Pasar Kliwon, Ganjar secara simbolis memberikan wayang kulit ke salah satu perwakilan Difagama Soloraya.

Halaman:
1 2
      
