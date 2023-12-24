Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Analisis Medsos: Debat Cawapres Tak Seramai Debat Capres, tapi Interaksi Netizen Meningkat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:13 WIB

A
A
A

JAKARTA - Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 edisi kedua, berlangsung Jumat (22/12/2023) malam di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Indonesia Indicator (i2) merilis hasil riset perbincangan di media sosial selama debat berlangsung dalam rentang waktu 18.00-23.00 WIB.

Indonesia Indicator merupakan perusahaan intelijen media yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligent (AI). Data yang dihimpun berasal dari perbincangan netizen di lima platform media sosial (Twitter/X, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube). Data dianalisis secara realtime dengan menggunakan sistem Intelligence Socio Analytics (ISA) dan Social Network Analytics (SNA)

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang menyatakan Interaksi perbincangan netizen di debat kedua tidak seramai debat capres-cawapres edisi perdana (12/12/2022).

Jika debat sebelumnya percakapan tembus hingga ke 56.964 post dengan raihan engagement 2.460.097, pada debat kali ini perbincangan hanya berhasil mendulang ekspos sebesar 35.222 post dengan 1.603.740 engagement.

Namun secara keaktifan jumlah respons netizen per post sedikit lebih unggul dengan perbandingan 1 ekspos meraih 46 engagement. Sementara di debat sebelumnya 1 ekspos hanya mendapat 43 engagement.

Netizen milenial (22-40 tahun) dan generasi X (41-55 tahun) lebih banyak memberikan respons. Milenial berkontribusi hingga 68 persen dalam percakapan, generasi X sekitar 22 persen, sedangkan gen z (18-21 tahun) 6 persen.

"Netizen laki-laki memberi kontribusi lebih besar sekitar 79 persen, sementara netizen perempuan 21 persen. Netizen laki-laki ramai membicarakan seputar hal-hal substansial dari pertanyaan dan jawaban masing-masing cawapres, sedangkan netizen perempuan cenderung mengomentari secara penampilan, baik tempat lokasi, penampilan capres-cawapres yang hadir serta tempat debat yang dianggap lebih baik dibandingkan debat sebelumnya," ungkap Rustika, Sabtu (23/12/2023) dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Halaman:
1 2
      

