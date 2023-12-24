Ditemani Aiman Witjaksono, Sandi Gelar Bazar Sembako Murah di Matraman

JAKARTA - Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Bapak Sandiaga Uno bersama dengan Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) Partai Perindo Aiman Witjaksono menggelar bazar sembako murah di Kelurahan Palmeriam Matraman pada hari ini Minggu (24/12).

Sandi menjelaskan bahwa bazar murah tersebut memiliki cara unik. Dimana masyarakat kelurahan Palmeriam diminta untuk menukarkan sampah botol plastik dengan sembako.

"Tadi menarik banget sama mas Aiman ini keren banget kampanyenya yaitu menukar 10 botol air kemasan yang ditukar dengan sembako murah," kata Sandi usai menghadiri acara tersebut.

Sandi mengatakan bahwa bazar tersebut juga sejalan dengan visi misi dari capres-capres Ganjar-Mahfud yang ingin membangun ekonomi Hijau. Dirinya pun senang melihat antusiasme masyarakat yang hadir.

"Ini bagian dari pada ekonomi Hijau yang Pak Ganjar dan Prof Mahfud dorong ekonomi Hijau ini yang bisa membuka lapangan kerja hijau. Dan disini saya lihat sendiri antusiasme dari masyarakat," kata Sandi.

Dikesempatan terpisah, Aiman mengatakan bahwa program sembako murah juga sejalan dengan visi misi Partai Perindo. Menurutnya, Partai Perindo ingin mewujudkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan makan, tempat tinggal dan pakaian.