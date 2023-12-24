Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Caleg Partai Perindo Jakarta Dapil 5 Muhammad Sopiyan Gelar Bazar Murah

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:34 WIB
Caleg Partai Perindo Jakarta Dapil 5 Muhammad Sopiyan Gelar Bazar Murah
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5 dari Partai Perindo, Muhammad Sopiyan menggelar bazar murah di Jalan Gendang, RT003/01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2023). Dalam kegiatan tersebut, ratusan warga yang didominasi emak-emak pun memadati lokasi.

"Hari ini kita melakukan bazar murah Partai Perindo di Kelurahan Pondok Bambu berjumlah 500 pesertanya, yang kita jual adalah minyak dan beras seharga Rp10 ribu yang masing-masing Rp5 ribu harganya," kata Sopiyan di lokasi.

Pantauan di lokasi, bazar murah yang diadakan caleg Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- pun diserbu masyarakat.

Mereka yang telah membawa kupon sudah berkumpul di lokasi meski acara belum dimulai. Keramaian makin terasa ketika Sopiyan secara simbolis membuka bazar murah dengan menyerahkan kepada tiga warga yang hadir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193742//partai_perindo-1b3A_large.jpg
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193719//perindo-wlOT_large.jpg
Kasus Super Flu Terdeteksi di Sejumlah Provinsi, Partai Perindo: Peringatan Dini Lindungi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement