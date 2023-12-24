Caleg Partai Perindo Jakarta Dapil 5 Muhammad Sopiyan Gelar Bazar Murah

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5 dari Partai Perindo, Muhammad Sopiyan menggelar bazar murah di Jalan Gendang, RT003/01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (24/12/2023). Dalam kegiatan tersebut, ratusan warga yang didominasi emak-emak pun memadati lokasi.

"Hari ini kita melakukan bazar murah Partai Perindo di Kelurahan Pondok Bambu berjumlah 500 pesertanya, yang kita jual adalah minyak dan beras seharga Rp10 ribu yang masing-masing Rp5 ribu harganya," kata Sopiyan di lokasi.

Pantauan di lokasi, bazar murah yang diadakan caleg Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- pun diserbu masyarakat.

Mereka yang telah membawa kupon sudah berkumpul di lokasi meski acara belum dimulai. Keramaian makin terasa ketika Sopiyan secara simbolis membuka bazar murah dengan menyerahkan kepada tiga warga yang hadir.