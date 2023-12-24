Merakyat! Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Main Pingpong Bareng Warga Solo

SURAKARTA - Calon presiden Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan istrinya, Siti Atikoh gemar berolahraga. Maka tidak heran, di tengah kesibukannya berkampanye, Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh masih menyempatkan waktu untuk berolahraga di car free day (CFD) Solo. Ganjar dan Atikoh terlihat asik main pingpong bersama masyarakat.

Kehadiran Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh disambut antusias oleh masyarakat. Kedatangan keduanya membuat suasana car free day di Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta pada Minggu (24/12/2023) pagi lebih meriah dari biasanya. Keduanya terlihat menyusuri jalan Slamet Riyadi yang sedang ditutup beberapa jam karena CFD.

Ganjar Pranowo yang menggunakan pakaian olahraga serba hitam dan topi putih terlihat sangat keren. Sementara Siti Atikoh terlihat menawan mengenakan kaos merah maroon dan kerudung cokelat.

Kala datang ke lokasi CFD, Ganjar dan Atikoh langsung dikerumuni warga. Semuanya mendekat kepada calon presiden Republik Indonesia 2024 ini untuk bersalaman hingga berfoto bersama. Hal ini membuat Ganjar dan Atikoh benar-benar berbaur menyatu bersama masyarakat Solo.

Bahkan, antusias masyarakat yang tinggi kala bertemu Ganjar Pranowo sempat membuat Siti Atikoh terpisah dari sang suami. Namun, hal ini tidak membuatnya marah ataupun kesal melihat suaminya sangat dicintai masyarakat Solo.

"Waduh ibu negarane ditinggal wis, Pak Ganjare diserbu foto (Waduh ibu negaranya ditinggal udah, Pak Ganjar-nya diserbu foto)," kata salah seorang warga melihat Ganjar dikerumuni warga.

Setelah menyapa warga, saatnya Ganjar dan Atikoh langsung unjuk gigi bertanding bola pingpong. Keduanya terlihat fokus bermain pingpong, terlihat sangat kompetitif seperti sedang pertandingan pingpong sungguhan. Walaupun demikian, senyum manis Siti Atikoh tidak luntur selama bermain pingpong.

Keseruan di CFD solo bersama Ganjar dan Atikoh bukan hanya bermain pingpong saja. Keduanya pun sempat ikut senam dengan ibu-ibu yang ada di sana. Olahraga senam ini sangat rutin dilakukan oleh Siti Atikoh. Maka tidak heran jika istri calon presiden RI 2024 ini sangat lincah melakukan gerakan senam.