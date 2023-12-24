Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yakin PDIP Masih Berjaya, Ganjar: Kita Selalu Bersama Rakyat

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:49 WIB
Yakin PDIP Masih Berjaya, Ganjar: Kita Selalu Bersama Rakyat
A
A
A

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meyakini bahwa PDI Perjuangan masih tetap berjaya dalam kekuasaan. Terlebih partai berlambang banteng tersebut selalu bersama rakyat.

Hal itu diungkap Ganjar untuk merespons pernyataan pengamat politik yang menilai bahwa 2024 bisa saja menjadi akhir masa keemasan PDIP.

"Enggak, saya belum yakin (masa Jaya PDIP berakhir di 2024). Kita masih percaya. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 (Februari 2024)," kata Ganjar usai blusukan di Pasar Notoharjo, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Ganjar mengungkap, hal itu bisa dilihat dari soliditas kader-kader partainya. Ia pun balik menyinggung, bahwa tanduk banteng akan semakin tajam jika dicolek.

"Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam," katanya.

Halaman:
1 2
      
