HOME NEWS NASIONAL

Jelang Perayaan Natal 2023, Ganjar Ajak Semua Umat Beragama untuk Hormati Agama orang Lain

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:46 WIB
Jelang Perayaan Natal 2023, Ganjar Ajak Semua Umat Beragama untuk Hormati Agama orang Lain
A
A
A

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak semua umat beragama agar dapat menghormati perayaan agama lain, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu diungkap Ganjar saat memantau langsung persiapan natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purbowardayan, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

"Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat natal untuk sodara-sodara Kristiani yang hari ini merayakannya, dan tentu untuk seluruh warga bangsa selamat tahun baru," katanya.

"Kita akan menjemput tahun 2024, dan tentu saja, yuk kita selalu menghormati siapapun yang merayakan hari hari besar keagamaan, dan nilai-nilai kebhineka tunggal ikaan yang kita miliki, dan nilai persatuan sebagai sesama anak bangsa," sambungnya.

Ganjar kemudian bercerita, selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dia selalu berkeliling ke gereja-gereja bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), terutama menjelang perayaan keagamaan.

Halaman:
1 2
      
