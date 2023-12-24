Unik, Pohon Natal dari Botol, Selengkapnya di Okezone Updates

JAKARTA - Okezone Updates pada Minggu, (24/12/2023) berisikan berita-berita yang menarik dan viral. Salah satunya adalah pohon natal unik ini berdiri gagah di depan Gereja Santo Yoseph, Palembang, Sumatera selatan.

Berbeda dari pohon natal pada umumnya yang dibuat dari pohon cemara dengan berbagai macam hiasan seperti lampu kerlap kerlip, bintang, malaikat dan lonceng.

Pohon natal yang satu ini terbuat dari ribuan botol plastik bekas, yang dihias dengan lampu kerlap kerlip yang membuat pohon natal tampak lebih cerah dan berwarna.

Setidaknya, terdapat hampir 400 botol plastik bekas sebagai bahan utama untuk membuat pohon natal setinggi 2 meter ini dan diperlukan waktu hampir 2 minggu untuk merampungkan pohon natal tersebut. Pembuatan pohon natal berbahan dasar botol plastik bekas ini diinspirasi oleh ajakan bapa paus untuk memelihara lingkungan hidup.

Selain itu ada berita tentang, ratusan jemaat dari lima belas lingkungan gereja HKBP Bolon Pangururan, kabupaten Samosir, Sumatera Utara, memeriahkan natal dengan pawai dan karnaval kendaraan hias becak bermotor.