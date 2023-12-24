Partai Perindo Sigap Layani Masyarakat

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) serta Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo menegaskan Partai Perindo terlahir atas dorongan untuk menghadirkan kesejahteraan di masyarakat.

Hal itu disampaikan HT dan Liliana saat melayani masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).

“Bersama istri saya Ketum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo melayani masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah di Kemayoran, Jakarta Pusat,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.