Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Tegaskan Misi Partai Perindo

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:28 WIB
Hary Tanoe Tegaskan Misi Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA – Partai Perindo terus berusaha menghadirkan kesejahteraan di masyarakat. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) saat menghadiri bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di Tangerang Selatan, Banten.

“Melayani masyarakat di bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di Tangerang Selatan, Banten. Perjuangan Partai Perindo adalah berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

Indonesia hanya bisa cepat maju, HT menegaskan, kalau rakyat kecil cepat naik kelas. “Jadi ketimpangan sosial, ketimpangan kesejahteraan itu harus dikurangi. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat,”imbuhnya.

Partai Perindo berkomitmen untuk menghadirkan kesejahteraan di masyarakat. “Kalau kami bisa duduk di dewan, banyak kader-kader jadi anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kota atau Kabupaten maka perjuangan Partai Perindo akan maksimal untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil,”pungkas.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193742//partai_perindo-1b3A_large.jpg
GKSR Akan Miliki Sekber, Perindo: Agar Partai Non-Parlemen Terkonsolidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193719//perindo-wlOT_large.jpg
Kasus Super Flu Terdeteksi di Sejumlah Provinsi, Partai Perindo: Peringatan Dini Lindungi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement