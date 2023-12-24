Safari Politik di Solo, Ganjar Pranowo Borong Mainan yang Dijual Penyandang Disabilitas

SURAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tiada lelang untuk menyapa masyarakat Indonesia. Kini, Ganjar dan Siti Atikoh menemui warga Surakarta (Solo) di acara car free day, Minggu (24/12/2023).

Kehadiran capres berambut putih itu menyita seluruh warga Solo yang sedang mengikuti CFD, baik itu anak muda hingga lansia.

"Pak Ganjar selamat datang. Foto dulu ya pak, saya pendukung Pak Ganjar," ujar salah satu warga.

"Pak Ganjar aku bocahmu pak. Sehat selalu ya bapak," ucap masyarakat lainnya yang masih berusia remaja.

Mendapat sambutan hangat, senyum Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh merebak. Keduanya melanjutkan perjalanan untuk menyapa warga lainnya. Hingga akhirnya mata sepasang kekasih ini melihat pertunjukan seni reog yang dimainkan anak-anak.

Dengan ramah, Ganjar menghampiri penari cilik tersebut. Dirinya berjongkok menyamakan tinggi tubuhnya dengan penari cilik tersebut. Selanjutnya, Ganjar mengajak penari tersebut mengobrol.

Setelah itu, dengan perasaan bahagia, penari tersebut pun langsung mencoba menghibur calon presiden RI 2024 lewat gerakan tarinya. Hal tersebut langsung membuat Ganjar Pranowo tersenyum. Bahkan Ganjar pun turut menari mengikuti gaya penari cilik itu.

Ketika dirinya kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh bertemu penyandang disabilitas yang sedang berjualan mainan. Lelaki penyandang disabilitas tersebut duduk di atas bangku roda yang telah dimodifikasi bagian atas, kanan, dan kirinya untuk tempat menempelkan mainan-mainan.