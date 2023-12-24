Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Natal dan Tahun Baru, Kapolri: Momentum Bangkit Lewati Tantangan Gapai Indonesia Emas 2045

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |15:55 WIB
Natal dan Tahun Baru, Kapolri: Momentum Bangkit Lewati Tantangan Gapai Indonesia Emas 2045
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewakili seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru, kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui tayangan video, Sigit menyatakan, perayaan Natal dan Tahun Baru diharapkan bisa selalu melindungi jiwa setiap insan. Menebarkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebahagiaan dan ketenteraman dalam sanubari.

BACA JUGA:

Pastikan Ibadah Natal Aman, Kapolri Tinjau Gereja Hari Ini 

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.SI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024," kata Sigit, Minggu (24/12/2023)

Sigit menekankan, perayaan Natal dan Tahun Baru, harus dijadikan momentum untuk terus bangkit dan bergerak maju dalam menghadapi segala bentuk tantangan zaman.

Menurut Sigit, dengan dilaluinya tantangan dan rintangan zaman, Indonesia kedepannya akan terus menjadi lebih baik, sehingga dapat mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045.

BACA JUGA:

Kapolri Naikan Pangkat 45 Perwira Tinggi, Polwan Cantik Nurul Azizah Resmi Jadi Jenderal 

"Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini merupakan momentum mengingat kebesaran kasih Allah, yang senantiasa memberi kekuatan kepada Bangsa Indonesia, untuk bangkit dan terus bergerak maju melewati berbagai tantangan demi menggapai cita-cita mulia Indonesia Emas 2045," ujar Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193730/prabowo_subianto-K2PC_large.jpg
Natal Nasional 2025, Prabowo: Semoga Membawa Kebaikan dan Kekuatan bagi Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191746/wagub_dki_jakarta_rano_karno-BrNi_large.jpg
Rano Karno Ungkap Natal 2025 di Jakarta Sangat Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191739/pramono_anung-4pNA_large.jpg
Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191733/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xkya_large.jpg
Pramono Ajak Jemaat Gereja Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191688/polda_metro_sterilisasi_gereja_jelang_natal-PlwE_large.jpg
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188169/polri-lrQC_large.jpg
1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement