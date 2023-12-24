Natal dan Tahun Baru, Kapolri: Momentum Bangkit Lewati Tantangan Gapai Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewakili seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru, kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui tayangan video, Sigit menyatakan, perayaan Natal dan Tahun Baru diharapkan bisa selalu melindungi jiwa setiap insan. Menebarkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebahagiaan dan ketenteraman dalam sanubari.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.SI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024," kata Sigit, Minggu (24/12/2023)

Sigit menekankan, perayaan Natal dan Tahun Baru, harus dijadikan momentum untuk terus bangkit dan bergerak maju dalam menghadapi segala bentuk tantangan zaman.

Menurut Sigit, dengan dilaluinya tantangan dan rintangan zaman, Indonesia kedepannya akan terus menjadi lebih baik, sehingga dapat mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045.

"Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini merupakan momentum mengingat kebesaran kasih Allah, yang senantiasa memberi kekuatan kepada Bangsa Indonesia, untuk bangkit dan terus bergerak maju melewati berbagai tantangan demi menggapai cita-cita mulia Indonesia Emas 2045," ujar Sigit.