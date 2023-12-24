Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Ganjar-Mahfud Internet Supercepat dan Gratis Tuai Pujian dari Pelajar

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |16:22 WIB
Program Ganjar-Mahfud Internet Supercepat dan Gratis Tuai Pujian dari Pelajar
A
A
A

SOLO - Sejumlah relawan milenial Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan ribuan voucher internet gratis untuk pelajar dan mahasiswa yang ikut car free day (CFD) di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, Minggu (24/12/2023).

"Pak Ganjar kan punya program internet cepat dan gratis untuk semua pelajar di Indonesia. Nanti kalau jadi presiden semua pelajar digratiskan internetnya biar bisa belajar dengan nyaman," ucap para relawan Ganjar sambil membagi-bagikan voucher internet gratis pada anak muda.

Para anak muda yang didominasi pelajar dan mahasiswa di CFD itu berebut mendapatkan voucher internet gratis dari relawan Ganjar. Mereka bersorak riang, sambil beramai-ramai mengucapkan terima kasih pada Ganjar.

"Terima kasih Pak Ganjar. Internet gratisnya sangat bermanfaat buat kami," kata mereka berbarengan.

Sofian misalnya, siswa salah satu SMA di Solo ini begitu senang mendapatkan internet gratis dari Ganjar. Dia sudah mendengar, jika Ganjar terpilih menjadi Presiden akan membuat internet super cepat di Indonesia dan gratis bagi pelajar.

"Internet super cepat dan gratis yang menjadi program Pak Ganjar itu sangat bagus dan memang kami nantikan. Dengan program itu, kami lebih mudah dalam belajar dan banyak teman-teman kami yang bisa membuat aplikasi dengan internet gratis ini," ucap Sofian.

"Kalau nanti pak Ganjar jadi presiden dan internet gratis, uang untuk beli kuota bisa kami tabung atau untuk kebutuhan lain. Kami sangat mengapresiasi program internet gratis pak Ganjar ini," pungkasnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
