Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Natal dan Tahun Baru 2024, Wapres Serukan Rakyat Indonesia Jaga Kedamaian

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |16:38 WIB
Sambut Natal dan Tahun Baru 2024, Wapres Serukan Rakyat Indonesia Jaga Kedamaian
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin turut mengucapkan selamat merayakan Natal kepada segenap umat Kristiani, serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Tahun Baru 2024 dengan terus menjaga keharmonisan, kedamaian, dan persatuan bangsa.

Kepada umat Kristiani, Wapres menekankan pentingnya memaknai Natal sebagai wujud ajaran saling mengasihi antarsesama manusia. Dengan demikian, akan terus terjaga kehidupan yang lebih harmonis dan penuh empati, serta tercipta lingkungan sosial yang selalu positif.

“Tentu merayakan Natal bukan semata tentang kebahagiaan dan pesta, namun lebih dalam yakni perwujudan ajaran kasih terhadap sesama manusia,” kata Wapres dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).

Menurut Wapres, Natal juga mengajarkan tentang cinta, kedamaian, dan pengharapan. Untuk itulah, ia menyerukan umat Kristiani agar terus menebarkan semangat saling berbagi dan menyayangi satu sama lain.

“Mari kita doakan hadirnya perdamaian umat di seluruh penjuru dunia, agar Natal tidak kehilangan makna sejatinya,” katanya.

Untuk menyambut tahun baru 2024, Wapres mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijaksana, serta menjauhkan diri dari konflik dan perpecahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement