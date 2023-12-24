Sambut Natal dan Tahun Baru 2024, Wapres Serukan Rakyat Indonesia Jaga Kedamaian

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin turut mengucapkan selamat merayakan Natal kepada segenap umat Kristiani, serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Tahun Baru 2024 dengan terus menjaga keharmonisan, kedamaian, dan persatuan bangsa.

Kepada umat Kristiani, Wapres menekankan pentingnya memaknai Natal sebagai wujud ajaran saling mengasihi antarsesama manusia. Dengan demikian, akan terus terjaga kehidupan yang lebih harmonis dan penuh empati, serta tercipta lingkungan sosial yang selalu positif.

“Tentu merayakan Natal bukan semata tentang kebahagiaan dan pesta, namun lebih dalam yakni perwujudan ajaran kasih terhadap sesama manusia,” kata Wapres dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).

Menurut Wapres, Natal juga mengajarkan tentang cinta, kedamaian, dan pengharapan. Untuk itulah, ia menyerukan umat Kristiani agar terus menebarkan semangat saling berbagi dan menyayangi satu sama lain.

“Mari kita doakan hadirnya perdamaian umat di seluruh penjuru dunia, agar Natal tidak kehilangan makna sejatinya,” katanya.

Untuk menyambut tahun baru 2024, Wapres mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijaksana, serta menjauhkan diri dari konflik dan perpecahan.