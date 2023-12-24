Hadiri Perayaan Natal di Katedral, Kapolri: Puji Tuhan Kita Bisa beribadah secara Tatap Muka

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Wamenag RI Saiful Rahmat Dasuki menyambangi misa malam Natal di Gereja Katedral, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu (24/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia Kapolri Listyo bersama rombongan disambut Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo dan romo lainnya. Rombongan Kapolri dan Menko PMK langsung masuk ke area dalam Gereja Katedral untuk memberikan sambutan dihadapan ribuan jemaat yang telah hadir.

Listyo menyampaikan rasa senang perayaan Natal 2023 dapat dilaksanakan tanpa ada pembatasan meski ada lonjakan kasus Covid-19.

"Tentunya saya mengucapkan selamat melaksanakan misa natal di tahun 2023 ini dan kami dalam hal ini tentunya sangat senang bahwa perayaan natal tahun 2023 juga bisa berjalan dengan lancar dengan aman tanpa ada pembatasan, walaupun kita melihat ada informasi di beberapa tempat Covid-19 sudah meningkat. Namun di sisi lain, puji tuhan kita semua masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah secara langsung dan tatap muka," kata Listyo saat sambutan.

Listyo juga menyampaikan komitmen bersama jajaran TNI-Polri pengamanan Natal terus dilakukan untuk menjaga kebebasan jemaat beribadah.