Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Perayaan Natal di Katedral, Kapolri: Puji Tuhan Kita Bisa beribadah secara Tatap Muka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |17:55 WIB
Hadiri Perayaan Natal di Katedral, Kapolri: Puji Tuhan Kita Bisa beribadah secara Tatap Muka
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hadiri perayaan Natal di Gereja Katedral (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Wamenag RI Saiful Rahmat Dasuki menyambangi misa malam Natal di Gereja Katedral, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu (24/12/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia Kapolri Listyo bersama rombongan disambut Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo dan romo lainnya. Rombongan Kapolri dan Menko PMK langsung masuk ke area dalam Gereja Katedral untuk memberikan sambutan dihadapan ribuan jemaat yang telah hadir.

Listyo menyampaikan rasa senang perayaan Natal 2023 dapat dilaksanakan tanpa ada pembatasan meski ada lonjakan kasus Covid-19.

"Tentunya saya mengucapkan selamat melaksanakan misa natal di tahun 2023 ini dan kami dalam hal ini tentunya sangat senang bahwa perayaan natal tahun 2023 juga bisa berjalan dengan lancar dengan aman tanpa ada pembatasan, walaupun kita melihat ada informasi di beberapa tempat Covid-19 sudah meningkat. Namun di sisi lain, puji tuhan kita semua masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah secara langsung dan tatap muka," kata Listyo saat sambutan.

Listyo juga menyampaikan komitmen bersama jajaran TNI-Polri pengamanan Natal terus dilakukan untuk menjaga kebebasan jemaat beribadah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191698/kapolri_tinjau_gereja_jelang_natal-e06f_large.jpg
Tinjau 2 Gereja, Kapolri Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Misa Malam Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191501/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qN0g_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru Pengguna KA 28 Desember, Kapolri Minta Petugas Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191208/kapolri_hadiri_reuni_akpol_91_bhara_daksa-C7Ko_large.jpg
Pesan Menyentuh Kapolri ke-53 Purnawirawan saat Reuni Akpol 91 Bhara Daksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186523/kapolri_jenderal_listyo_sigit_dan_panglima_tni_jenderal_agus_subianto-KuFb_large.jpg
Kapolri Kerahkan Personel hingga Peralatan Tangani Bencana di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement