Mahfud MD Tampil Keren dan Meyakinkan saat Debat Perdana Cawapres

JAKARTA - Penampilan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD di debat Pilpres 2024 menuai apresiasi dan tren positif. Mahfud dinilai tampil memukau dan meyakinkan saat debat perdana cawapres yang digelar pada Jumat, 22 Desember 2023.

Demikian disampaikan Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. Menurutnya, pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo tersebut bisa menguraikan fakta yang terjadi di lapangan saat membahas masalah perekonomian.

"Mahfud tampil keren dan meyakinkan serta menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan yang riil," kata Adi kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (24/12/2023).

Adi berpandangan bahwa Mahfud konsisten dengan positioning penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah kunci dalam permasalahan investasi, ekonomi, hingga pembangunan. Oleh karenanya, argumentasi Mahfud juga sangat meyakinkan meski bukan berlatar belakang ekonomi.

"Seperti biasa, Mahfud tampil apa adanya, tak ada gimick, to the point ke pokok persoalan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik tersebut menyatakan bahwa gagasan yang disampaikan Mahfud dalam debat kemarin sangat dibutuhkan oleh negara. Dimana, kata Adi, Mahfud menawarkan gagasan kongkret soal peningkatan ekonomi dengan penegakan hukum yang adil dan tak pandang bulu.

"Ekonomi, investasi, dan oembangunan tanpa penegakan hukum bisa repot. Mahfud konsisten dengan gagasan orisinalitas, gagasannya hukum jadi panglima," katanya.