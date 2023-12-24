Sandiaga Uno Janjikan Sembako dan BBM Murah Jika Ganjar-Mahfud Jadi Presiden

TANGERANG - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Shalahudin Uno, menemui warga Kronjo, Kabupaten Tangerang, Minggu (24/12/2023). Warga pun antusias menyambut kedatangan Sandi yang sekaligus membuka acara bazar sembako murah.

Kepada warga, Sandi mengatakan bahwa dalam kepemimpinan Ganjar-Mahfud akan memprioritaskan kebijakan harga yang stabil dan murah khususnya untuk harga kebutuhan pangan seperti sembako dan BBM bersubsidi seperti solar, serta menjamin ketersediaan pasokannya.

"Bersama PPP, Ganjar-Mahfud akan memastikan harga sembako murah. Juga ketersediaan solar dengan harga murah untuk para nelayan. Karena PPP adalah Partai Penduduk Pesisir," ungkapnya.

Sandi melanjutkan di kecamatan Kronjo nanti akan ada beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang ditargetkan mampu menyerap puluhan ribu lapangan pekerjaan yang diprioritaskan untuk warga sekitar.

"PSN ini nanti akan mengangkat sektor pariwisata. Di bawah PPP dan Ganjar-Mahfud, kita meyakini masyarakat Kronjo akan mendapatkan limpahan kesejahteraan. Kerja mudah- harga (sembako) murah- duitnya nambah dan Insya Allah hidupnya berkah," ujarnya.

Sandi pun turut mengenang masa lawatannya saat lima tahun silam. Di mana saat Pilpres 2019, Sandi berstatus sebagai Cawapres yang pernah berkampanye yang disambut antusias warga.

"Saya tidak akan pernah lupa, 2019 saya disambut warga dengan penuh antusias dan setelah lima tahun berlalu. Saat ini saya kembali disambut warga dengan penuh antusias lagi," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)