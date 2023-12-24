Ganjar Komitmen Dengar Aspirasi Rakyat, Berguna untuk Penyempurnaan Program

SURAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi rakyat, termasuk untuk menyempurnakan program-programnya bersama Mahfud MD.

Hal tersebut diungkap Ganjar saat menghadiri Apel Siaga Satgas PDIP DPC Kota Surakarta di Taman Sunan Jogo Kali, Minggu (24/12/2023).

Awalnya Ganjar menjelaskan bahwa tugas Satgas PDIP DPC Kota Surakarta tidak hanya menjaga keamanan pada 14 Februari 2024 mendatang. Tapi juga turut serta berkomunikasi dengan para pemilih untuk menyerap aspirasi.

"Ada titik tertentu kita akan bertugas di tanggal 14 Februari, tapi sebelum itu setiap TPS sudah ada calon pemilihnya," kata Ganjar.

"Setiap TPS itu adalah tetangga kita. Maka kita punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka, sampaikan program Ganjar-Mahfud, berikan dengan persuasi yang baik, sampaikan dengan cara cara yang baik, dan dengarkan suara rakyat," sambungnya.

Ganjar mengatakan, dengar mendengar aspirasi rakyat, ia bersama dengan Mahfud MD bisa menyempurnakan programnya.

"Adakah sesuatu yang ingin mereka sampaikan agar kemudian nanti program Ganjar-Mahfud bisa disempurnakan karena kita mendengarkan suara rakyat," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)