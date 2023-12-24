Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keliling Gereja, Kapolri Pastikan Perayaan Ibadah Natal Berjalan Aman

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |20:16 WIB
Keliling Gereja, Kapolri Pastikan Perayaan Ibadah Natal Berjalan Aman
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa seluruh rangkaian perayaan Ibadah Natal 2023 berjalan aman, nyaman dan damai, untuk seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.

Natal berjalan aman dan damai, dipastikan Kapolri usai berkeliling ke sejumlah gereja di Jakarta bersama dengan stakeholder terkait. Adapun tempat yang ditinjau diantaranya adalah, Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII), Gereja Katedral, GPIB Immanuel, Jakarta.

"Baru saja kita berkeliling ke beberapa gereja, salah satunya di Katedral untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pengamanan Misa Natal berjalan dengan aman. Baik dari sisi kesiapan anggotanya maupun Ibadah itu sendiri, yang kita harapkan tidak ada yang terganggu di dalam melaksanakan perayaan Misa Natal," kata Sigit kepada wartawan di Gereja Katedral, Jakarta, Minggu, 24 Desember 2023.

Sigit menyebut, kepastian pengamanan juga telah dipersiapkan oleh Polri sejak jauh hari. Hal itu ditandai dengan digelarnya Operasi Lilin Nataru 2023. Dalam hal ini, sebanyak 39.495 gereja dilakukan penjagaan serta pengaman oleh aparat gabungan.

"Sementara ada kurang lebih 55.095 kegiatan Ibadah Natal yang telah dilaporkan, dan ini juga tentunya menjadi bagian yang harus kita amankan," ujar Sigit.

Tak lupa, Sigit juga mengapresiasi Ormas keagamaan lainnya yang ikut bersinergi membantu TNI-Polri dalam rangka mengamankan gereja maupun kegiatan perayaan Natal lainnya.

"Tentunya kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, kemudian rekan-rekan yang tergabung dalam Ormas keagamaan yang ikut bergabung untuk membantu melaksanakan kegiatan pengamanan. Ada ormas dari NU Banser, Muhammadiyah Kokam, dan ormas-ormas Keagamaan lain," ucap Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Natal dan Tahun Baru kapolri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193902//tol_trans_sumatera-W8hT_large.jpg
Jalan Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,4 Juta Kendaraan Selama Libur Nataru, Naik 7,63%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193722//konsumsi_bbm-p7kW_large.jpg
Konsumsi BBM Naik 0,9 Persen pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193714//libur_nataru_2026-xsdo_large.jpg
Penumpang Angkutan Umum Naik 12,48 Persen pada Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193640//libur_nataru_2026-GM7d_large.jpg
Diskon Transportasi Libur Nataru Belum Mampu Bendung Inflasi Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193526//penumpang-uXVn_large.jpg
Libur Nataru Berakhir, 15.309 Penumpang Turun di Stasiun Gambir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193519//stasiun_senen-AIzO_large.jpg
Arus Balik, Stasiun Pasar Senen Padat di Hari Terakhir Libur Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement