HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Gereja Katedral Jakarta saat Misa Malam Natal, Mahfud MD Titip Pesan Perdamaian

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |20:42 WIB
Sambangi Gereja Katedral Jakarta saat Misa Malam Natal, Mahfud MD Titip Pesan Perdamaian
A
A
A

JAKARTA - Menkopolhukam RI sekaligus Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyambangi Gereja Katedral, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu (24/12/2023) saat misa malam Natal.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Mahfud MD tiba sekitar pukul 19.10 WIB disambut oleh Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Mahfud pun didampingi Uskup Ignatius langsung memasuki area dalam Gereja Katedral untuk memberikan sambutan dihadapan ribuan jemaat.

Dalam sambutannya, Mahfud MD menitip pesan perdamaian. Ia menilai ketika ada orang yang berpikir culas maupun tindakan kekerasan tentu melanggar ajaran agama.

"Tentu saja kita berharap agar suasana kehidupan antar umat beragama di Indonesia menjadi semakin baik dan semakin baik, karena kita di negara Pancasila ini, tentu meyakini apabila pemeluk agama, agama apapun yang dianut melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, Maka seluruh masyarakat akan baik, karena seluruh agama itu pasti mengajarkan kebaikan dan persaudaraan," kata Mahfud.

"Kalau ada orang mengatasnamakan agama tapi berpikir culas dan apalagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan tentu mereka yang bersikap seperti itu pasti tidak beragama dengan benar, pasti melanggar ajaran agamanya," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
