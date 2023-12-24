Mahfud MD Gembira Umat Kristiani di Indonesia Bisa Laksanakan Peribadatan dengan Nyaman dan Aman

JAKARTA - Menkopolhukam RI, Mahfud MD mengaku gembira umat kristiani di Indonesia dapat melaksanakan peribadatan dengan nyaman dan aman. Hal itu disampaikan usai menyambangi Gereja Katedral, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu (24/12/2023) malam misa Natal.

"Saya Menkopolhukam Mahfud MD malam hari ini melakukan kunjungan untuk meninjau pelaksanaan kebaktian dalam rangka hari natal. Saya gembira bahwa umat kristiani di Indonesia ini sekarang bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan aman dan memang pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk mengamankan dan membuat peribadatan menjadi nyaman," kata Mahfud didampingi Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo.

Mahfud MD yang juga Cawapres nomor urut 3 itu mendorong pesan perdamaian agar seluruh umat beragama di Indonesia dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

"Pemerintah tentu tadi saya sudah menyampaikan bahwa pemerintah merasa gembira dan mendorong agar setiap penganut umat beragama di Indonesia agama apapun yang dianut bisa melaksanakan peribadatan, kebaktian dan seluruh ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya, secara aman dan nyaman. karena pemerintah berpendapat, mana kala setiap pemeluk agama melaksanakan ajaran agama dengan baik maka negara ini akan aman," ujarnya.

Mahfud MD pun menegaskan bahwa semua agama di Indonesia mengajarkan tentang kebaikan hingga persaudaraan-kerukunan antar umat.