HOME NEWS NASIONAL

Pastikan Perayaan Natal Aman dan Lancar, Mahfud MD: Pemerintah Sudah Siapkan Sejak Bulan Lalu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |21:25 WIB
Pastikan Perayaan Natal Aman dan Lancar, Mahfud MD: Pemerintah Sudah Siapkan Sejak Bulan Lalu
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengunjungi Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Minggu (24/12/2023) malam. Kedatangan Mahfud, bertepatan pada misa malam Natal 2023.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan bahwa Pemerintah telah mempersiapkan sejak lama antisipasi pengamanan Natal 2023. Tujuannya, tak lain untuk memastikan para jemaat merayakan Natal dengan aman dan lancar.

"Pemerintah tentu saja telah menyiapkan sejak lama, kira-kira sejak sebulan yang lalu, kami sudah mengantisipasi segala kemungkinan agar perayaan natal pada tahun ini berjalan aman dan lancar," tutur Mahfud.

Calin Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 itu juga turut mengucapkan selamat natal bagi umat kristiani yang merayakan. Ia pun berharap, agar suasana umat beragama di Indonesia menjadi semakin baik.

"Karena kita di negara Pancasila ini, tentu meyakini apabila pemeluk agama, agama apapun yang dianut itu melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, maka seluruh masyarakat akan baik," kata Mahfud.

Mahfud meyakini, tak ada agama manapun yang mengajarkan kejahatan. Ia berkata, orang yang melakukan kejahatan ama saja melanggar perintah agama.

"Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan dan persaudaraan. Kalau anda orang mengatasnamakan agama tapi berpikir culas, dan apalagi melakukan tindakan kekerasan tentu mereka yang bersikap seperti itu pasti tidak beragama dengan benar. Pasti melanggar ajaran agamanya," tutur Mahfud.

(Khafid Mardiyansyah)

      
