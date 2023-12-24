Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Optimistis Menangkan Suara di Solo Raya

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |21:53 WIB
Ganjar Optimistis Menangkan Suara di Solo Raya
A
A
A

SOLO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo optimistis bahwa ia akan memenangkan suara di Solo Raya. Terlebih, pihaknya telah melakukan konsolidasi secara masif.

"Kalau di Sragen, Solo Raya, insya Allah solid. Kami memastikan saja karena konsolidasinya sebelum kami datang, mereka sudah bekerja," kata Ganjar usai menghadiri pertemuan dengan TPC dan caleg partai koalisi serta relawan se-Sragen, di Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023) malam.

Ganjar menjelaskan, pada tahap partai pengusung dan relawan sudah mempunyai kesepakatan mengenai jumlah suara yang harus didapat.

"Tahap partai pengusung dan relawan, mereka sudah sepakat di antaranya sudah tahap membagi tempat ya. Sehingga masing-masing sudah ada pembagiannya. Bahkan sampai target individu," katanya.

"Umpama dari caleg mesti menargetkan berapa dan kemudian ini mesti related dengan hasil pilpresnya berapa. Yang DPD PDI Perjuangan, sudah di-SK-kan. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan di PPP, di Hanura, Perindo semua melakukan yang sama sehingga kita bisa kompak," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
