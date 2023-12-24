Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Haul Pendiri Ponpes Al-Islah di Gresik, Mahfud Bahas Kesejahteraan Guru Pesantren

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |23:18 WIB
Haul Pendiri Ponpes Al-Islah di Gresik, Mahfud Bahas Kesejahteraan Guru Pesantren
Mahfud MD. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD hadiri acara Majelis Dikir dan Peringatan Haul KH. Ahmad Maimun Adnan ke-9, pendiri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bungah, Gresik, Jawa Timur, Minggu (24/12/2023).

Pada acara itu, Mahfuf diminta untuk memberikan tausiah. Dalam tausiahnya, Mahfud bicara kesejahteraan guru pesantren. Menurutnya, kesejahteraan itu harus diperhatikan.

"Pesantren telah memberi sumbangan besar terhadap kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, kesejahteraan guru pesantren harus juga diperhatikan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (24/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung honor guru ngaji dan guru di Pesantren yang masih jauh dari kata sejahtera. Menurutnya, hal tersebut harus diperbaiki ke depan.

"Saya lulusan pesantren, saya juga merasa cukup tahu kebutuhan-kebutuhan pesantren," tegas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud juga bicara, peran pesantren untuk tentukan masa depan Indonesia. Menurutnya, masa depan Indonesia tak hanya ditentukan oleh sekolah pada umumnya, melainkan juga pesantren.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu pun memberi contoh sejumlah tokoh dan pemimpin bangsa yang lahir dari lembaga pesantren.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mahfud md Pilpres 2024 pilpres
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193739//prabowo-5rE3_large.jpg
Kelakar Prabowo Kalah 3 Kali di Pilpres: Pak Luhut Nggak Dukung Saya Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement