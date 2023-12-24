Haul Pendiri Ponpes Al-Islah di Gresik, Mahfud Bahas Kesejahteraan Guru Pesantren

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD hadiri acara Majelis Dikir dan Peringatan Haul KH. Ahmad Maimun Adnan ke-9, pendiri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bungah, Gresik, Jawa Timur, Minggu (24/12/2023).

Pada acara itu, Mahfuf diminta untuk memberikan tausiah. Dalam tausiahnya, Mahfud bicara kesejahteraan guru pesantren. Menurutnya, kesejahteraan itu harus diperhatikan.

"Pesantren telah memberi sumbangan besar terhadap kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, kesejahteraan guru pesantren harus juga diperhatikan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (24/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung honor guru ngaji dan guru di Pesantren yang masih jauh dari kata sejahtera. Menurutnya, hal tersebut harus diperbaiki ke depan.

"Saya lulusan pesantren, saya juga merasa cukup tahu kebutuhan-kebutuhan pesantren," tegas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud juga bicara, peran pesantren untuk tentukan masa depan Indonesia. Menurutnya, masa depan Indonesia tak hanya ditentukan oleh sekolah pada umumnya, melainkan juga pesantren.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu pun memberi contoh sejumlah tokoh dan pemimpin bangsa yang lahir dari lembaga pesantren.