Mahfud MD Sambangi Katedral saat Misa Malam Natal, Uskup Agung Jakarta: Berikan Semangat Umat Katolik

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengunjungi Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Minggu (24/12/2023) malam. Kedatangan Mahfud, bertepatan pada misa malam Natal 2023.

Kehadiran Mahfud disambut hangat oleh jajaran pengurus Gereja Katedtal. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, turut mengucapkan terima kasih ke Mahfud sebagai perwakilan Pemerintah, untuk kunjungi Gereja Katedral.

"Atas nama sekian banyak umat yang hadir dalam perayaan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia," tutur Suharyo.

Baginya, kehadiran Mahfud telah memberi semangat untuk umat Katolik yang merayakan Natal 2023. Ia merasa, kehadiran Mahfud bisa menginspirasi umat Katolik untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

"Kehadiran Bapak pasti memberikan semangat kepada seluruh umat Katolik yang merayakan Natal ini. Untuk menjadi warga negara yang semakin baik, semakin bertanggung jawab dan cerdas," terang Suharyo.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga turut mengucapkan natal bagi umat kristiani yang merayakan. Momentum natal, diharapkan Mahfud agar kehidupan umat beragama di Indonesia semakin rukun.