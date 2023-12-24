Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Hari Ini: Siang Cerah, Malam Hujan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |04:43 WIB
Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Hari Ini: Siang Cerah, Malam Hujan
Hujan diperkirakan guyur Jakarta hari ini. (Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta cerah hingga diguyur hujan pda Minggu (24/12/2023).

Pada pagi hari, mayoritas wilayah Ibu Kota diprakirakan cerah berawan. Hanya wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi cerah.

Pada siang hari, hanya wilayah Jakarta Barat diprakirakan cerah berawan. Seluruh wilayah DKI Jakarta lainnya diperkirakan cerah.

Pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mengguyur seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pada dini hari, BMKG memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta berawan.

Sementara itu, suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan 65-90%.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
