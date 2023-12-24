Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Gadog Arah Puncak Padat Pagi Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:09 WIB
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Gadog Arah Puncak Padat Pagi Ini
Tol Jagorawi. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Arus lalu lintas exit Tol Jagorawi ruas Gadog, Bogor KM 48 dilaporkan terjadi kepadatan imbas kemacetan di Jalan Arteri arah Puncak pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 pada Minggu (24/12/2023) pagi.

"07.38 WIB #Tol_Jagorawi Bogor KM 43 - Keluar Gadog KM 48 PADAT, kepadatan di jalan arteri arah Puncak," cuit laman X @PTJASAMARGA.

BACA JUGA:

Polisi Imbau Pengendara Perhatikan Waktu Keberangkatan Menuju Kawasan Puncak Bogor 

Sementara arus lalu lintas sebaliknya dari Ciawi mengarah ke Cawang, Jakarta terpantau lancar.

 BACA JUGA:

"07.38 WIB #Tol_Jagorawi Ciawi - Bogor - Cibubur - TMII - Cawang LANCAR," jelasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
