DEPOK - Arus lalu lintas exit Tol Jagorawi ruas Gadog, Bogor KM 48 dilaporkan terjadi kepadatan imbas kemacetan di Jalan Arteri arah Puncak pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 pada Minggu (24/12/2023) pagi.
"07.38 WIB #Tol_Jagorawi Bogor KM 43 - Keluar Gadog KM 48 PADAT, kepadatan di jalan arteri arah Puncak," cuit laman X @PTJASAMARGA.
Polisi Imbau Pengendara Perhatikan Waktu Keberangkatan Menuju Kawasan Puncak Bogor
Sementara arus lalu lintas sebaliknya dari Ciawi mengarah ke Cawang, Jakarta terpantau lancar.
BACA JUGA:
"07.38 WIB #Tol_Jagorawi Ciawi - Bogor - Cibubur - TMII - Cawang LANCAR," jelasnya.
(Qur'anul Hidayat)