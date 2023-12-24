Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tol Japek Mulai Padat di Libur Nataru Pagi Ini, Rambu Contraflow Mulai Dipasang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:28 WIB
JAKARTA - PT Jasamarga mulai memasang rambu contraflow di ruas Tol Dawuan KM 65 hingga Karawang Timur KM 55. Hal itu seiring mulai terjadinya kepadatan arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek pada Minggu (24/12/2023) pagi.

"08.04 WIB #Tol_Japek HATI-HATI di Dawuan KM 65 - Karawang Timur KM 55, ada Pemasangan RAMBU CONTRAFLOW di lajur 3/kanan," cuit laman X @PTJasamarga.

Jasamarga menjelaskan sejumlah ruas yang terjadi kepadatan di antaranya Karawang Barat KM 45-49, Karawang Timur KM 56-57 dan Dawuan KM 63-64.

"08.04 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 45 - KM 49 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Timur KM 56 - KM 57 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. Dawuan KM 63 - KM 64 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin," jelasnya.

Berita Terkait
Libur Nataru, Penumpang Membeludak di Stasiun Gambir
42.265 Warga Tinggalkan Jakarta Pakai Kereta pada H-5 Tahun Baru, Paling Banyak ke Yogya
H+3 Natal, 119.330 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek 
H+1 Libur Natal, 163 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek
H-7 Libur Natal, 152 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Liburan Akhir Tahun Sebentar Lagi, Catat Daftar Cuti Bersama dan Tanggal Merah Desember 2024!
Telusuri berita news lainnya
