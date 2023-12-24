Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pagi Ini, Polisi Berlakukan Oneway Lalin Menuju Kawasan Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |09:14 WIB
Pagi Ini, Polisi Berlakukan <i>Oneway</i> Lalin Menuju Kawasan Puncak Bogor
Oneway jalur Puncak. (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Polisi tengah memberlakukan sistem oneway menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor pagi ini. Kendaraan yang akan menuju Jakarta tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, oneway itu mulai dibuka sekira pukul 08.30 WIB. Tampak antrean kendaraan cukup panjang dari arah Jakarta baik melalui GT Ciawi maupun Simpang Ciawi.

BACA JUGA:

Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Gadog Arah Puncak Padat Pagi Ini 

Sedangkan, untuk kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta tertahan untuk sementara waktu hingga proses oneay menuju Puncak ini berakhir.

KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan sejak pagi tadi antrean kendaraan yang menuju kawasan Puncak sudah mengular mulai dari rest area KM 45 hingga Simpang Gadog.

 BACA JUGA:

"Saat ini terpantau arus lalin yang akan menuju kawasan wisata Puncak cukup meriah terbukti hari ini pukul 07.30 WIB, antrean sudah mencapai KM 45 rest area setelah keluar Gerbang Tol Ciawi berarti sampai dengan Simpang Gadog itu kurang lebih sudah 3 kilometer," kata Ardian, Minggu (24/12/2023).

