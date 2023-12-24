Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Natal, 38.000 Kendaraan Tercatat Masuk Jalur Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |09:27 WIB
Libur Natal, 38.000 Kendaraan Tercatat Masuk Jalur Puncak Bogor
Iptu Ardian. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Polisi mencatat lebih sekitar 38.000 kendaraan memasuki kawasan Puncak, Kabupaten Bogor sejak Sabtu 23 Desember 2023. Jumlah tersebut berdasarkan hasil camera counting milik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Untuk libur Natal sampai dengan hari Sabtu kemarin itu terhitung kurang lebih ada 38.000 untuk pantauan dari traffic counting BPTJ yang masuk ke Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian di Simpang Gadog, Minggu (24/12/2023).

 BACA JUGA:

Kata dia, jumlah itu belum ditambah dengan kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Belum lagi, kendaraan yang masuk melalui jalur arteri.

"Belum dari Puncak menuju Jakarta apabila dijumlahkan itu kurang lebih 60.000," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191974/stasiun_gambir-DxLE_large.jpg
Libur Nataru, Penumpang Membeludak di Stasiun Gambir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191961/stasiun_senen-vk1a_large.jpg
42.265 Warga Tinggalkan Jakarta Pakai Kereta pada H-5 Tahun Baru, Paling Banyak ke Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/338/3099622/tol-CQfd_large.jpg
H+3 Natal, 119.330 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/338/3099193/tol-3AtQ_large.jpg
H+1 Libur Natal, 163 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/338/3097115/tol-pFP4_large.jpg
H-7 Libur Natal, 152 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/337/3092584/libur-Y2jJ_large.jpg
Liburan Akhir Tahun Sebentar Lagi, Catat Daftar Cuti Bersama dan Tanggal Merah Desember 2024!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement