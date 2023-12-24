Libur Natal, 38.000 Kendaraan Tercatat Masuk Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Polisi mencatat lebih sekitar 38.000 kendaraan memasuki kawasan Puncak, Kabupaten Bogor sejak Sabtu 23 Desember 2023. Jumlah tersebut berdasarkan hasil camera counting milik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Untuk libur Natal sampai dengan hari Sabtu kemarin itu terhitung kurang lebih ada 38.000 untuk pantauan dari traffic counting BPTJ yang masuk ke Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian di Simpang Gadog, Minggu (24/12/2023).

Kata dia, jumlah itu belum ditambah dengan kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Belum lagi, kendaraan yang masuk melalui jalur arteri.

"Belum dari Puncak menuju Jakarta apabila dijumlahkan itu kurang lebih 60.000," jelasnya.