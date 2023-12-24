Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jasamarga Perpanjang Contraflow dari KM 47 hingga KM 65 Arah Cikampek

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |10:01 WIB
Jasamarga Perpanjang <i>Contraflow</i> dari KM 47 hingga KM 65 Arah Cikampek
Tol Jakarta-Cikampek. (Foto: PT Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan perpanjangan contraflow dari KM 47 hingga KM 65 arah Cikampek Ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Minggu (24/12/2023) yang sebelumnya dibuka dari KM 55 Karawang Timur.

"Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai meningkat," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya.

BACA JUGA:

Libur Nataru, Jasamarga Berlakukan Contraflow dari KM 55-65 Arah Cikampek 

Ria menambahkan PT JTT mengoptimalkan pelayanan transaksi di Gerbang Tol Cikampek Utama dengan mengoperasikan total 18 gardu tol dari kondisi normal 15 gardu tol, dan penyiagaan tambahan 16 unit mobile reader untuk meningkatkan kapasitas transaksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191974/stasiun_gambir-DxLE_large.jpg
Libur Nataru, Penumpang Membeludak di Stasiun Gambir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191961/stasiun_senen-vk1a_large.jpg
42.265 Warga Tinggalkan Jakarta Pakai Kereta pada H-5 Tahun Baru, Paling Banyak ke Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/338/3099622/tol-CQfd_large.jpg
H+3 Natal, 119.330 Kendaraan Kembali ke Jabodetabek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/338/3099193/tol-3AtQ_large.jpg
H+1 Libur Natal, 163 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/338/3097115/tol-pFP4_large.jpg
H-7 Libur Natal, 152 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/337/3092584/libur-Y2jJ_large.jpg
Liburan Akhir Tahun Sebentar Lagi, Catat Daftar Cuti Bersama dan Tanggal Merah Desember 2024!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement