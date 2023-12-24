Jasamarga Perpanjang Contraflow dari KM 47 hingga KM 65 Arah Cikampek

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan perpanjangan contraflow dari KM 47 hingga KM 65 arah Cikampek Ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Minggu (24/12/2023) yang sebelumnya dibuka dari KM 55 Karawang Timur.

"Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai meningkat," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya.

Ria menambahkan PT JTT mengoptimalkan pelayanan transaksi di Gerbang Tol Cikampek Utama dengan mengoperasikan total 18 gardu tol dari kondisi normal 15 gardu tol, dan penyiagaan tambahan 16 unit mobile reader untuk meningkatkan kapasitas transaksi.