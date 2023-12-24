Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Malam Natal, Polisi Mulai Sterilisasi Gereja di Kota Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:40 WIB
Jelang Malam Natal, Polisi Mulai Sterilisasi Gereja di Kota Bogor
Polisi melakukan sterilisasi jelang ibadah Natal di Bogor
BOGOR - Pengamanan gereja menjelang malam Natal di wilayah Kota Bogor mulai dilakukan. Terdapat sejumlah personel yang disebar ke 85 gereja.

"Untuk petugas Polri yang melakukan pengamanan, untuk gereja di kota Bogor ini berjumlah 85 gereja atau tempat ibadah. Masing-masing gereja tersebut dijaga oleh 2 anggota Polri, dengan dua personel anggota polri minimal hingga 20 personel, tergantung besar kecilnya gereja dan sedikit banyaknya jemaahnya," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Minggu (24/12/2023).

Kata dia, pengamanan itu mulai dari sterilisasi oleh personel Penjinak Bom (Jibom) hingga pemeriksaan terhadap jemaat. Tak lupa, area parkiran kendaraan juga dilakukan pemeriksaan oleh para personel.

"Setiap hal yang mencurigakan untuk dilaporkan kepada petugas Polri yang saat itu menjaga gereja-gereja Juga disampaikan kepada yang pengamanan internal tersebut bila ada hal dicurigai dipersilahkan menegur orang yang dicurigai tersebut. Misalnya untuk membuka tasnya, menanyakan dari mana dan hal lainnya. Kemudian untuk mewaspadai parkiran, mobil, kendaraan dan menghidupkan CCTV sebagai wujud kewaspadaan lingkungan gereja," ungkapnya.

Sejauh ini, tambah Bismo, untuk situasi di Kota Bogor menjelang malam Natal masih aman. Semua pihak akan bersinergi untuk melakukan pengamanan.

"Situasi kota Bogor saat ini aman, kemudian antisipasi gangguan saat liburan Natal pertama kita sudah melakukan rakor lintas sektoral, kemarin dihadiri TNI, Polri, Pemkot Kota Bogor, PHRI, gereja dan seluruh pemilik objek wisata," tutupnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
