HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaga Toleransi, Ratusan Anggota Ansor dan Banser Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:26 WIB
Jaga Toleransi, Ratusan Anggota Ansor dan Banser Amankan Natal dan Tahun Baru 2024
Ratusan Anggota Banser Amankan Nataru 2024
A
A
A

TANGSEL – Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Kota Tangerang Selatan menggelar Apel Siaga dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kota Tangerang Selatan.

Sebanyak 250 personel Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) diterjunkan mengamankan agenda Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kota Tangerang Selatan. Hal ini untuk memastikan kesiapan para personel dan lancarnya agenda Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

"Ansor Banser telah melaksanakan Apel Siaga dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kita menyiapkan pasukan sekitar 250 (personel)," ucap Kepala Satkorcab Banser Kota Tangerang Selatan Yoyo Rahmat , Minggu (24/12/2023).

Dia melanjutkan, 250 personel Banser tersebut ditugaskan untuk berjaga di setiap titik yang sudah ditentukan, disesuaikan dengan permintaan dari pihak Gereja dan Polri sebagai kordinator sekaligus penanggung jawab pengamanan Perayaan Natal 2023.

“Kami akan selalu siap jika diminta bantuan terkait keamanan," sambung Imam Fitra Ramadhan selaku ketua PC GP Ansor Kota Tangerang Selatan.

Ia menjelaskan, titik-titik penjagaan Banser itu tersebar di beberapa Gereja, khususnya untuk acara Perayaan Natal 2023, besok.

Sebagai badan otonom dari NU, ia menegaskan, Ansor Banser akan selalu siap menjalankan amanat dan pesan kyai-kyai Nahdlatul Ulama.

"Ansor-Banser siap mengamankan Perayaan Natal 2023 sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan oleh kiai kita, dan bisa menjaga kerukunan antarumat terutama menjaga kerukunan antar agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," terangnya.

Menurut pemuda yang akrab disapa Cak Imam ini, keterlibatan Ansor dan Banser dalam penjagaan Gereja tersebut adalah bentuk toleransi. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bagian dari ajaran agama Islam tentang menularkan kebaikan pada sesama umat manusia.

"Jiwa toleransi itu harus tetap ditanamkan dalam hati. Meskipun tidak seiman dengan kami, setidaknya mereka masih sebangsa dan setanah air dengan kita. Mereka patut mendapatkan keamanan di Negeri ini," terangnya.

Halaman:
1 2
      
