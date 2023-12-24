Jalur Puncak Terapkan One Way Arah Jakarta Siang Ini

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini diberlakukan one way arah Jakarta guna mengantisipasi potensi kemacetan libur natal dan tahun baru (Nataru). Sehingga, kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, sistem oneway itu diberlakukan mulai pukul 12.30 WIB. Kendaraan yang menuju Puncak ditutup sementara baik dari arag Tol Jagorawi maupun Simpang Ciawi.

Hingga saat ini, oneway arah Jakarta masih berlangsung. Belum diketahui secara pasti sampai kapan oneway ini diberlakukan karena situasional.

Sebelumnya, arus kendaraan yang menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor terpantau cukup meningkat pagi tadi. Antran kendaraan sudah terjadi mulai dari rest area KM 45 Tol Jagorawi hingga KM 48 Simpang Gadog atau sepanjang kurang lebih 3 kilometer.

"One way kita lihat situasional nanti dilihat by data dan secara melalui CCTV maupun data dari Tol Ciawi apabila sudah berkurang maka akan kami normalkan dua arah atau bahkan kami akan lihat selama apa kami melaksanakan penutupan. Apabila melebihi dari 3 jam di atas maka langsung kami terapkan oneway Puncak menuju Jakarta," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian, Minggu (24/12/2023).