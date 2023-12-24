357 Prajurit TNI Bantu Amankan Malam Natal hingga Tahun Baru di Kabupaten Bogor

BOGOR - Sebanyak 375 prajurit TNI dari Kodim 0621 Kabupaten Bogor disiagakan untuk membantu mengamankan malam Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mereka akan disebar ke beberapa titik di Kabupaten Bogor.

"Pengamanan Nataru merupakan tugas kita, untuk membantu kepolisian menjaga keamanan dan kondusifitas. Kodim dalam hal ini membantu kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan ibadah Misa Natal dan Tahun Baru untuk menjaga kelancaran dan pengamanan wilayah Kabupaten Bogor," kata Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Kav Gan Gan Rusgandara, Minggu (24/12/2023).

Kata dia, para prajuritnya harus melaksanakna tugas dengan tanggungjawab serta melaporkan situasi secara berjenjang. Juga berkomunikasi dengan gereja-gereja agar pengamanan berjalan lancar.

"Laksanakan sinergitas pengamanan Nataru TNI-Polri dan instansi terkait dalam pelaksanaan pelaksanaan ibadah malam Misa Natal dan Tahun Baru," jelasnya.

Sehingga, hal sekecil apapun yang berpotensi mengganggu keamanan di lapangan dapat dicegah. Agar masyarakat Kabupaten Bogor bisa beribadah dengan aman dengn penuh suka cita.

"Mencegah adanya upaya untuk mengganggu pelaksanaan perayaan malam Natal dan Tahun Baru di wilayah Kodim 0621 Kabupaten Bogor," tutupnya.

(Fakhrizal Fakhri )