Pj Gubernur Jabar, Kapolda dan Pangdam Tinjau Lalin Jalur Puncak Naik Motor, Begini Hasilnya

BOGOR - Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Hal ini guna melihat kesiapan dan antisipasi kepadatan di kawasan wisata itu.

Pantauan MNC Portal, Bey beserta Komandan Korem 061 Suryakencana Brigjen TNI Faisol Izuddin, Kapolres Bogor Rio Wahyu Anggoro, Letkol Kav Gan Gan Rusgandara dan jajarannya sempat melihat pantauan kamera pengawas CCTV lalu lintas di Pos Polisi Satlantas Polres Bogor di Simpang Gadog.

Setelah itu, mereka bergabung dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus, dan Pandam III Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko langsung meninjau Jalur Puncak menggunakan motor.

"Hari ini saya bersama pak Kapolda, bersama pak Pangdam, Danrem dan Kapolres juga pak Bupati mengecek antisiapsi kemacetan di Puncak ini," kata Bey di Simpang Gadog, Minggu (24/12/2023).

Hasil pemantauannya, terlihat antrean kendaraan cukup panjang menuju kawasan Puncak. Namun, kendaraan masih dapat berjalan dengan perlahan.

"Tadi kami melihat terjadi kemacetan sudah mencapai 4 ribu kendaraan pada hari ini dan jalan satu arah menuju ke atas kondisinya sampai pukul 12.00 WIB masih panjang, kita perpanjang sampai jam 13.00 WIB siang," ungkapnya.