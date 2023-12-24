Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalin Jalur Puncak Bogor Malam Ini Sudah Kembali Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |20:51 WIB
Lalin Jalur Puncak Bogor Malam Ini Sudah Kembali Normal Dua Arah
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sudah dibuka normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata itu sudah dapat kembali melintas di Jalur Puncak.

"Untuk malam ini Alhamdulilkah sudah normal, tadi kami melaksanakan rekayasa dari jam 12.00 WIB sampai jam 19.30 WIB baru selesai penormalan dari Puncak menuju Jakarta," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Simpang Gadog, Minggu (24/12/2023).

Kata dia, untuk hari ini memang terjadi peningkatan volume kendaraan cukup tinggi. Sehingga, proses oneway dari arah Puncak ke Jakarta lebih lama dibandingkan dengan Sabtu 23 Desember 2023.

"Betul, kalau dilihat dari rekayasa yang kita laksanakan pada hari ini volume kendaraan cukup tinggi (di Jalur Puncak)," jelasnya.

Berdasarkan data yang diterimanya, ada 15.970 kendaraan roda dua, 10.763 kendaraan roda empat dan 678 bus yang masuk ke Jalur Puncak. Jumlah itu terhitung perhari ini hingga pukul 18.00 WIB.

"Total jumlah kendaraan yang masuk pertanggal 24 Desember 2023 sampai dengan pukul 18.00 WIB itu ada 27.411 kendaraan. Memang ini belum bisa kita bandingkan dengan kemarin karena masih update terakhir pukul 18.00 WIB," ungkap Rizky.

Diprediksi, peningkatan volume kendaraan masih akan terus terjadi hingga esok. Karena, dimungkinkan masyarakat yang selesai beribadah Natal akan berlibur ke kawasan wisata Puncak.

Halaman:
1 2
      
