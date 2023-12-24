Polisi Catat 27.411 Kendaraan Masuk Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Polisi mencatat ada 27.411 kendaraan yang masuk ke Jalur Puncak, Kabuapaten Bogor pada libur Natal hari ini. Jumlah itu terhitung sampai dengan pukul 18.00 WIB dan masih terus berjalan.

"Total jumlah kendaraan yang masuk pertanggal 24 Desember 2023 sampai dengan pukul 18.00 WIB itu ada 27.411 kendaraan," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Simpang Gadog, Minggu (24/12/2023).

Adapun rinciannya yakni 15.970 kendaraan roda dua, 10.763 kendaraan roda empat dan 678 bus. Meski begitu, data tersebut belum bisa dibandingkan dengan hari sebelumnya karena masih berjalan.

"Ini belum bisa kita bandingkan dengan kemarin karena update terakhir pukul 18.00 WIB," ungkapnya.

Namun, diakuinya hari ini memang volume kendaraan yang masuk ke Jalur Puncak masih cukup tinggi. Sehingga, pihaknya sempat memberlakukan sistem oneway dari arah Puncak menuju Jakarta lebih lama dibandingkan Sabtu 23 Desember 2023.

"Betul, kalau dilihat dari rekayasa yang kita laksanakan pada hari ini volume kendaraan cukup tinggi (di Jalur Puncak)," terangnya.