Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Catat 27.411 Kendaraan Masuk Jalur Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |22:48 WIB
Polisi Catat 27.411 Kendaraan Masuk Jalur Puncak Bogor
Jalur Puncak Bogor. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

 

BOGOR - Polisi mencatat ada 27.411 kendaraan yang masuk ke Jalur Puncak, Kabuapaten Bogor pada libur Natal hari ini. Jumlah itu terhitung sampai dengan pukul 18.00 WIB dan masih terus berjalan.

"Total jumlah kendaraan yang masuk pertanggal 24 Desember 2023 sampai dengan pukul 18.00 WIB itu ada 27.411 kendaraan," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Simpang Gadog, Minggu (24/12/2023).

Adapun rinciannya yakni 15.970 kendaraan roda dua, 10.763 kendaraan roda empat dan 678 bus. Meski begitu, data tersebut belum bisa dibandingkan dengan hari sebelumnya karena masih berjalan.

"Ini belum bisa kita bandingkan dengan kemarin karena update terakhir pukul 18.00 WIB," ungkapnya.

Namun, diakuinya hari ini memang volume kendaraan yang masuk ke Jalur Puncak masih cukup tinggi. Sehingga, pihaknya sempat memberlakukan sistem oneway dari arah Puncak menuju Jakarta lebih lama dibandingkan Sabtu 23 Desember 2023.

"Betul, kalau dilihat dari rekayasa yang kita laksanakan pada hari ini volume kendaraan cukup tinggi (di Jalur Puncak)," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3191021//lalu_lintas_ciawi_bogor-g0TQ_large.jpg
Lalu Lintas Puncak Diberlakukan Oneway, Polisi Berdayakan Puluhan Joki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/25/3167908//puncak-CcNG_large.jpg
Libur Maulid Nabi Muhammad, 4 Rekomendasi Destinasi di Puncak Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155210//ledakan-BVNp_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Rumah Makan Puncak Bogor, 2 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152962//polantas_terobos_one_way_di_jalur_puncak_kawal_ibu_hamil-IjVO_large.jpg
Tembus One Way Jalur Puncak, Polantas Kawal Mobil yang Bawa Ibu Hamil Hendak Melahirkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151077//jalur_puncak-VJYq_large.jpg
Jalur Puncak Bogor Diberlakukan One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150950//puncak_bogor-redB_large.jpg
Hari Pertama Libur Panjang, 49.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement