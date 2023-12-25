Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

282 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Natal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |03:31 WIB
282 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Natal
Sebanyak 228 ribu kendaraan tinggalkan Jakarta jelang Natal. (Dok Jasamarga)
JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat sebanyak 282.559 kendaraan meninggalkan Jakarta menjelang perayaan Hari Natal 2023. Angka itu didapat dari pemantauan H-7 hingga H-2 Hari Natal 2023.

"Total volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama ini naik 65,13% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 171,115 kendaraan," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).

Ria berkata, kendaraan yang keluar Jakarta menuju ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, baik ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Untuk Jawa Tengah, kendaraan yang menuju Semarang via Gerbang Tol (GT) Kalikangkung sebanyak 185.595 kendaraan atau naik 77,91% dari lalu lintas normal sebanyak 104.322 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 117.616 kendaraan atau naik 24.50% dari lalu lintas normal sebanyak 94.474 kendaraan.

Sementara kendaraan yang menuju Solo melalui GT Banyumanik sebanyak 215.419 kendaraan atau naik sebesar 60.43% dari lalu lintas normal sebanyak 134.311 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 140.667 kendaraan atau naik 31,41% terhadap lalu lintas normal sebanyak 107.041 kendaraan.

Sementara, kendaraan menuju Bawen melalui GT Bawen sebanyak 82.137 unit. Jumlah itu naik sebesar 42,36% dari lalu lintas normal sebanyak 57.698 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Bawen tercatat sebanyak 71.129 kendaraan atau naik 33,02% terhadap lalu lintas normal sebanyak 53.472 kendaraan.

Untuk kendaraan menuju Solo melalui GT Colomandi, sebanyak 64.888 unit atau naik 64,77% dari lalu lintas normal sebanyak 39.382 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Solo tercatat sebanyak 49.166 kendaraan atau naik 24,63% terhadap lalu lintas normal sebanyak 39.451 kendaraan.

Halaman:
1 2
      
