INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Respons KPU soal Tudingan Gibran Gunakan 3 Mic saat Debat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |06:02 WIB
Respons KPU soal Tudingan Gibran Gunakan 3 Mic saat Debat
Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons pernyataan pakar telematika Roy Suryo yang menuding Cawapres Nomo Urut 2, Gibran Rakabuming Raka menggunakan tiga microphone (mic) saat debat Pilpres 2024 pada Jumat (22/12/2023).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan, seluruh kandidat yang mengikuti debat telah diberi fasilitas yang sama, termasuk mic. Ia juga menegaskan, seluruh cawapres menggunakan alat yang sama saat debat berlangsung.

"Semua cawapres pake alat yang sama. Semua cawapres pake 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).

Hasyim membantah, pihaknya telah memberikan ear feeder kepada Gibran. Ia menegaskan, alat yang menempel di kuping dan pipi Gibran merupakan mic.

"Bukan ear feeder. Itu mic yang ditempel di pipi dan dicantolin di kuping," tegas Hasyim.

Namun, Hasyim mempersilahkan Roy untuk bertanya ke seluruh kandidat debat dan penyelenggara stasiun TV.

"Semua cawapres bisa ditanya dan juga station TV penyelenggara debat, dan juga tim paslon yang berada di holding-room saat pemasangan mic, bisa ditanya," kata Hasyim.

"Saya sebagai penyelenggara juga tahu dan siap tanggung jawab," tambahnya.

