Muhadjir Effendy: Hadapi Kemajemukan dengan Bangun Kebersamaan

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bangsa yang majemuk. Sehingga, perlu menyikapinya dengan kebersamaan.

"Kita menyadari bahwa bangsa kita bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, etnis, bahasa, dan budaya, dan agama. Kita harus menyikapi, menghadapi kemajemukan tersebut dengan membangun kebersamaan," kata Muhadjir di Gereja Katedral, Minggu 24 Desember 2023.

"Itu akan terjadi kalau yang berbeda itu saling memahami satu sama lain. Setelah saling memahami satu sama lain kemudian membangun semangat toleransi," sambungnya.

Dengan berbasiskan itulah kemajemukan Indonesia, kata Muhadjir, kebhinekaan Indonesia akan jadi mozaik yang indah. Bukan yang tercerai berai, namun akan direkatkan dengan kesatuan dan persatuan yang terus dikumandangkan bersama.