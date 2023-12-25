Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Inilah Penyebab Jalan Tol Jakarta Cikampek Bergelombang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |07:25 WIB
Inilah Penyebab Jalan Tol Jakarta Cikampek Bergelombang
Ilustrasi jalan tol Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah penyebab jalan tol Jakarta Cikampek bergelombang menarik untuk diulas. Pasalnya, sejumlah pengendara merasakan sensasi berbeda saat melintasi Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated II.

Namun, Tol Layang Japek rupanya masih menyimpan kekurangan yang dikeluhkan pengendara. Salah satunya yakni permukaan jalan yang bergelombang di fase sambungan. Lantas apa penyebabnya?

Berikut inilah penyebab jalan tol Jakarta Cikampek bergelombang yakni menyesuaikan dengan infrastruktur sekitar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, jalan tol yang bergelombang ini tidak ekstrem untuk dilintasi kendaraan. Oleh saat itu, saat ini jalan tol tersebut aman untuk dilewati.

Sebab menurutnya, meski konstruksi bergelombang, tetapi kontur jalan‎ tidak terlalu tinggi. Sehingga menurutnya, tidak dirasakan ekstrim bagi kendaraan yang melintas.

"Tapi kalau menurut saya enggak terlampau tinggi banget lah perbedaannya. Enggak begitu terasa, itu yang ekstrem di media sosial saja," ujarnya.

Budi mengakui jika sambungan jembatan (expansion joint) pada Tol Layang Jakarta-Cikampek masih dirasakan kendaraan yang melintas, sehingga membuat kendaraan berguncang

‎"Memang ada sebagian masyarakat hasil survei masih merasakan agak kurang enak di expansion joint kurang nyaman," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
