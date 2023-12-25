Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asmara Percintaan Terlarang Soekarno dengan Seorang Penari Cantik Istana

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |08:26 WIB
Asmara Percintaan Terlarang Soekarno dengan Seorang Penari Cantik Istana
Kisah Cinta Soekarno (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Asmara percintaan terlarang Soekarno dengan seorang penari cantik istana yang diduga dihapus dari sejarah. Adapun, kisah ini baru mencuat setelah seorang penulis bernama Cindy Adams menceritakannya dalam salah satu bukunya.

Seperti diketahui, Presiden Soekarno dikenal sebagai seorang presiden yang gila perempuan. Total ada sembilan orang perempuan yang pernah dipersunting untuk menjadi istrinya.

Berikut ini asmara percintaan terlarang Soekarno dengan seorang penari cantik istana:

Penari ini bernama yang bertemu dengan Cindy Adams di Bali. Dia pun kemudian menceritakan semua tentang seluk beluk dan bagaimana hubungan asmaranya dengan Soekarno.

Haryati adalah penari di Istana Tampaksiring, Bali yang juga merupakan staff negara bidang kesenian. Dirinya menikah dengan Soekarno pada 21 Mei 1963. Pernikahan keduanya pun digelar secara sederhana.

Selama membina bahtera rumah tangga, Soekarno konon tidak mau mencantumkan nama Haryati sebagai istri keenamnya. Pasalnya, pada saat dirinya menikah dengan Haryati, Soekarno juga masih amat dekat dengan istri kelimanya, yakni Ratna Sari Dewi.

Halaman:
1 2
      
