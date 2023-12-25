Wapres: Selamat Rayakan Natal Bagi Umat Kristiani dan Selamat Tahun Baru untuk Kita Semua

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan pesan kepada segenap umat Kristiani yang merayakan Natal untuk mendoakan perdamaian di seluruh dunia.

“Mari kita doakan hadirnya perdamaian umat di seluruh penjuru dunia, agar Natal tidak kehilangan makna sejatinya,” ajak Wapres dalam tayangan video, dikutip Senin (25/12/2023).

Kepada umat Kristiani, Wapres juga menekankan pentingnya memaknai Natal sebagai wujud ajaran saling mengasihi antarsesama manusia. Dengan demikian, akan terus terjaga kehidupan yang lebih harmonis dan penuh empati, serta tercipta lingkungan sosial yang selalu positif.

“Tentu merayakan Natal bukan semata tentang kebahagiaan dan pesta, namun lebih dalam yakni perwujudan ajaran kasih terhadap sesama manusia,” ungkap Wapres.

Selain itu, menurut Wapres, Natal juga mengajarkan tentang cinta, kedamaian, dan pengharapan. Untuk itulah, ia menyerukan umat Kristiani agar terus menebarkan semangat saling berbagi dan menyayangi satu sama lain.