INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menag: Selamat Natal 2023, Kiranya Damai dan Kasih Tuhan Menyertai Semua

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |09:02 WIB
Menag: Selamat Natal 2023, Kiranya Damai dan Kasih Tuhan Menyertai Semua
Menag Gus Yaqut (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan ucapan selamat Natal 2023 kepada umat Kristiani yang merayakannya.

"Saya, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan, Selamat Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai semua," terang Menag dalam keterangannya, dikutip Senin (25/12/2023).

Natal, lanjut Menag, selalu menghadirkan suka cita bersama bagi umat Kristiani di mana pun berada. Natal menjadi simbol akan kesucian dan datangnya beragam kebaikan yang menyertainya.

"Di tengah kegembiraan ini, saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk terus menebarkan nilai-nilai kebaikan tanpa mengenal batas maupun balutan beragam identitas," sebut Menag.

Menurutnya, tema Natal tahun ini “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi” membawa pesan akan pentingnya Damai Sejahtera (shalom). Yaitu, suasana hidup yang damai, rukun, dan tentram, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antarsesama umat manusia, dan antara manusia dengan alam semesta.

