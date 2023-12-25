Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 6 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |09:15 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 6 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 25 - 26 Desember 2023.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Timur Laut - Timur dengan kecepatan angin berkisar 4 - 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan 4 - 20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara dan Laut Natuna Utara.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter di perairan Aceh, perairan barat P. Simeulue - Kep. Mentawai, perairan P. Enggano - Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudera Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten - Jawa Timur, Selat Bali - Badung - Lombok - Alas bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Samudera Hindia Selatan Banten - NTT, Laut Arafuru bagian timur, perairan Kep. Bintan, perairan selatan Kep. Anambas, perairan selatan Kep. Natuna - P. Midai, perairan utara Sambas, Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Sulawesi bagian timur, perairan Kep. Sangihe - Kep. Talaud, perairan Kep. Sitaro - Bitung, Laut Maluku, perairan barat, utara, dan timur Halmahera, Laut Halmahera, Laut Seram bagian timur, perairan utara Papua Barat - Papua, Samudera Pasifik Utara Papua Barat - Papua.

Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2.5 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan utara Sabang, perairan utara Kep. Anambas, perairan barat dan utara Kep. Natuna, perairan Kep. Subi - Kep. Serasan, Samudra Pasifik Utara Halmahera.

